جدد عقده مع فريقه وبعد 17 يوماً طلب الرحيل !!

لم يمض سوى 17 يوماً على تجديد تعاقده مع فريقه فولهام الانجليزي

لم يمض سوى 17 يوماً على تجديد تعاقده مع فريقه فولهام الانجليزي، حتى ابلغ النجم البرازيلي ويليان، المدرب ماركو سيلفا برغبته في الرحيل لخوض تحدٍ جديد، وفق ما نشر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو.

وتبين أن اللاعب البالغ 34 عاماً، قد انهى الاتفاق مع نادي الشباب السعودي على الشروط الشخصية، وهو يريد انهاء مسيرته في المملكة، وهي التي بدأت في كورينثيانز البرازيل، ومنه تنقل الى شاختار الاوكراني وأنجي ماكشاخلا الروسي، ثم تشلسي وأرسنال والعودة الى فريقه الام قبل الانتقال الى فولهام.

