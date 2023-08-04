بيكيه وكلارا ينتقلان للعيش في منزل شاكيرا !

اكد بيكيه وشاكيرا نهاية علاقة استمرت 11 عاماً في حزيران - يونيو الماضي

ذكرت تقارير صحفية، أن جيرارد بيكيه انتقل مع صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي إلى المنزل الذي كان يتشاركه مع زوجته السابقة شاكيرا.

واكد بيكيه وشاكيرا نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً في حزيران - يونيو الماضي، بعد وقت قصير من اتهام لاعب كرة القدم السابق بالخيانة.

ويبدو أن جيرارد قد تخطّى كلّ الأزمات، وهو سعيد بحياته مع صديقته كلارا شيا، حيث انتقل حالياً للعيش معها، في المنزل نفسه في برشلونة، الذي عاشت فيه شاكيرا عندما وصلت إلى إسبانيا لأول مرة، وهو أيضًا المنزل الذي عاشت فيه أثناء حملها بابنها الأوّل ميلان.

قبل ذلك، كان بيكيه وكلارا يعيشان في شقة في وسط مدينة برشلونة، لكنهما بدآ بالانتقال إلى منزل اللاعب القريب من الشاطئ والذي يتمتع بخصوصية عالية.

