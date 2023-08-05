فيديو - من هو الألماني - العراقي الذي ضمّه برشلونة؟

برشلونة يتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية

أعلن خبير الانتقالات الدولية، الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن "برشلونة يستعد للتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية، نوح دارفيتش (نوح درويش)، من فرايبورغ، لاعب خط الوسط المولود في العام 2006، الذي يعتبر أحد المواهب الأكثر إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق، كما أكدت مصادر النادي".

وتابع رومانو أن برشلونة سيدفع ثلاثة ملايين يورو لضمّ لاعب الوسط الألماني - العراقي الأصل، على أن يتضمن العقد حوافز إضافية، فتصل قيمته الإجمالية الى خمسة ملايين يورو.

وينحدر درويش من والد عراقي الأصل وأم فرنسية، ما يمنحه الحق في تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة، ألمانيا أو فرنسا أو العراق، وهو شارك في أربع مباريات دولية مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاما، ثم 16 مباراة دولية مع منتخب تحت 17 عاما سجل خلالها خمسة أهداف، وفي ثلاث مباريات مع منتخب تحت 19 عاماً.