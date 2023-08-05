وعدٌ من غوارديولا يخدم حبّه الأول .. برشلونة

على الرغم من أزمته المالية .. أنجز برشلونة أربع صفقات حتى الآن

على الرغم من أزمته المالية، أنجز برشلونة أربع صفقات حتى الآن، تمثلت في الثنائي الإسباني أوريول روميو (جيرونا) وإينييغو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، والسنغالي ميكايل فاي (كوستوسيا الكرواتي)، والألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي).

ومع رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان لقاء 50 مليون يورو، نصفها للنادي الكاتالوني، والانتقال المتوقع للعاجي فرانك كيسي والفرنسي كليمنت لونغليه الى السعودية، ينتظر أن تتحسن الاوضاع المادية نسبياً، ما يسمح لبرشلونة بإبرام صفقة مهمة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، المُقرّبة من النادي أن مدرب مانشستر سيتي، الاسباني بيب غوارديولا وعد لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا بالموافقة على رحيله إلى برشلونة في حال وجود عرض مناسب، وقالت أن النادي الكاتالوني سيسعى جاهداَ لحسم الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرس عرضاَ لضم سيلفا، البالغ 28 عاماً، بـ65 مليون يورو وإضافات وحوافز تصل الى عشرة ملايين، تُسدد على أقساط.

