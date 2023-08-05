فضيحة في مونديال السيدات .. مدرب يفرك صدر لاعبته !!

يخضع مدرب منتخب زامبيا للسيدات بروس موابي للتحقيق من قبل الفيفا بعد اتهامه بفرك صدر لاعبة في بطولة كأس العالم الجارية حالياً.وقُدِّمت شكوى إلى الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بشأن المدرب البالغ من العمر 63 عاماً، بعد أن حققت الدولة الأفريقية انتصارها الأول في المونديال بفوزها (3-1) على كوستاريكا يوم الاثنين الفائت.ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، وقع الحادث المزعوم بعد جلسة تدريبية يوم الجمعة الماضي قبل المباراة، وقال مصدر مقرب من الفريق إن العديد من اللاعبات رأين موابي يفرك يديه على صدر إحدى زميلاتهن في الفريق.وقيل إن أولئك اللواتي شهدن الحادث فكرن في الإبلاغ عنه على الفور، لكنهنّ انتظرن إلى ما بعد انتهاء مشوارهنّ في البطولة خوفاً من عدم اختيارهنّ، حيث تم إقصاء زامبيا بالفعل بعد هزيمتين متتاليتين أمام اليابان وإسبانيا.وكان موابي موضوع مزاعم السلوك الجنسي قبل انطلاق البطولة في أستراليا ونيوزيلندا، وقالت لاعبة رغبت في عدم الكشف عن هويتها لصحيفة الجارديان الشهر الماضي "إذا أراد موابي النوم مع فتاة ما، فعليها أن تقول نعم، من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا".