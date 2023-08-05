فضيحة سطو أخرى في كرة القدم الفرنسية

هزت كرة القدم الفرنسية فضيحة سطو أخرى

هزت كرة القدم الفرنسية فضيحة سطو أخرى، بعد تقارير عن اقتحام منزل ماتيو جندوزي، لاعب أرسنال السابق، بينما كانت زوجته في الداخل.

وكان لاعب خط وسط مرسيليا في مباراة تحضيرية للموسم الجديد ضد باير ليفركوزن الألماني، عندما وقع الحادث، وقد تنبهت الزوجة ماي رفسك إلى اللصوص، عندما سمعت تحطيم نافذة غرفة النوم في المنزل واتصلت على الفور بالشرطة.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن اللصوص حصلوا على ساعة رولكس بقيمة 172 ألف جنيه إسترليني، وكان من الممكن أن يفلت المتسللون من العقاب بأكثر من ذلك بكثير لولا تدخل الشرطة السريع.

ويعيش اللاعب وعائلته في كاسيس، وهي بلدة متوسطية شرق مرسيليا تضم عدداً من زملائه في الفريق، كان بينهم السابق سيد كولاسيناك، الذي انضم مؤخراً إلى أتالانتا في انتقال حر، بعد أن تعرض لاقتحام منزله في كانون الثاني - يناير، بينما كانت زوجته وابنته في المنزل.

