فيديو - سيدورف يُبهر في Game4Ukraine

Game4Ukraine .. هي مباراة خيرية لكرة القدم

Game4Ukraine، هي مباراة خيرية لكرة القدم أجريت يوم أمس السبت في الخامس من آب - أغسطس، لجمع الأموال لمبادرة United24، وانتهت الى التعادل (2-2).

(United24)، هي حملة لجمع التبرعات للمساعدة في إعادة بناء المنشآت والبنية التحتية في أوكرانيا جرّاء الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة.

أقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، ملعب تشيلسي، بين فريقين من المخضرمين، الأول حمل إسم "Team Zinchenko" والثاني إسم "Team Shevchenko" حيث قاد النجمان هاتين المجموعتين، بمشاركة عدد من المشاهير، وحضور مشاهير مثل ميلاني سي وذا بريتندرز وبيت دوهرتي وآخرين.

والى جانب الآداء الجميل والأغاني التي صدحت في الاستاد، كان الأجمل ذلك الهدف الذي سجله الهولندي كلارنس سيدورف، مبرهناً أن لمسته لا تزال حاضرة.