فيديو - هدف من منتصف الملعب يثير "عش الدبابير"

فاجأ المهاجم الفرنسي الجميع بتسديدة بعيدة المدى

فاجأ المهاجم الفرنسي فلورون سوتوكا الجميع بتسديدة بعيدة المدى، من منتصف الملعب، في الدقيقة 23 من المباراة، مُسجلاً هدف التقدم لفريقه لنس الفرنسي، في شباك حارس المرمى الكاميروني وفريقه المُضيف مانشستر يونايتد الانجليزي.

وردّ "الشياطين الحمر" بقوة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف متتالية سجلها الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرازيليين أنتوني وكاسيمرو، لينتهي اللقاء بفوز انجليزي في أولد ترافورد (3-1).