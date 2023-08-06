فيديو - هدف من منتصف الملعب يثير "عش الدبابير"

فاجأ المهاجم الفرنسي فلورون سوتوكا الجميع بتسديدة بعيدة المدى، من منتصف الملعب، في الدقيقة 23 من المباراة، مُسجلاً هدف التقدم لفريقه لنس الفرنسي، في شباك حارس المرمى الكاميروني وفريقه المُضيف مانشستر يونايتد الانجليزي.
وردّ "الشياطين الحمر" بقوة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف متتالية سجلها الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرازيليين أنتوني وكاسيمرو، لينتهي اللقاء بفوز انجليزي في أولد ترافورد (3-1).
وقبل انطلاق المباراة، قدم مانشستر يونايتد لاعبه الجديد، المهاجم الدانماركي الشاب راسموس هويلوند، البالغ 20 عاماً، بعد انتقاله من أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد حتى العام 2028.