فيديو - من هو الموهبة الباراغوايانية المطلوب في برشلونة؟

برشلونة الاسباني مهتم بالتعاقد مع الموهبة الباراغوايانية

ذكرت وسائل اعلام برازيلية أن نادي برشلونة الاسباني مهتم بالتعاقد مع الموهبة الباراغوايانية ماتياس سيغوفيا، الشهير بـ"سيغوفينها"، والذي يُعدّ احد افضل المواهب في قارة اميركا الجنوبية، ونجم فريق بوتافوغو البرازيلي .

ماتياس سيغوفيا، هو من مواليد الرابع من كانون الثاني - يناير 2003 (20 عاماً)، بدأ مسيرته في نادي غواراني الباراغوياني، وانتقل هذا العام الى بوتافوغو، حيث يلعب في مركز الجناح.