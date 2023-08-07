فيديو - شاهدوا أغرب طريقة ممكنة لإضاعة الوقت

Younes Belhanda'nın 90+8. dakikada oyunu soğutan geri pası 👀 pic.twitter.com/IlNpI6p04a — EXXENSPOR (@exxensport) August 3, 2023

في مباراة جرت قبل نحو شهرين ونصف، وتحديداً في السابع عشر من شهر ايار - مايو الفائت، وانتهت الى فوز أضنة سبور على مضيفه فاتح قره جمرك (3-2) ضمن الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز، حصلت حركة غريبة لإضاعة الوقت.ففي الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت المُحتسب بدلاً عن ضائع، قام اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة بردّ الكرة من حدود منطقة جزاء المنافس الى حارس مرماه، الا ان الفيديو لم ينتشر سوى الآن.اشارة الى ان أضنة سبور حل رابعاً في ترتيب البطولة فيما حل فاتح قره جمرك سابعاً، وتوج غلطة سراي بطلاً للموسم المنصرم.