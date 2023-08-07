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كرة القدم

جوانا سانز المُشمئزة من داني ألفيس تستعيد مارلين مونرو

2023-08-06 | 23:51
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جوانا سانز المُشمئزة من داني ألفيس تستعيد مارلين مونرو
جوانا سانز المُشمئزة من داني ألفيس تستعيد مارلين مونرو

تغيّر موقف عارضة الأزياء الاسبانية فيما يتعلق بقضية زوجها

مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر، تغيّر موقف عارضة الأزياء الاسبانية جوانا سانز فيما يتعلق بقضية زوجها لاعب كرة القدم السابق داني ألفيس. 
في البداية، قررت سانز طلب الطلاق على الفور، ثم أرادت في وقت لاحق دعمه وزيارته في سجن بريانس 2 في برشلونة، حتى أنها كرست له بعض كلمات عيد الميلاد القلبية على الشبكات الاجتماعية.
الآن، غيّرت سانز رأيها مرة أخرى على ما يبدو، وأرسلت الى ألفيس رسالة قوية وقاسية للغاية، حين شاركت كلمات شهيرة للممثلة الراحلة مارلين مونرو من خلال "قصصها" على انستغرام "المرأة تريد رجلاً ليعجبها وليس لكي تعلّمه". 
 
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رياضة

كرة القدم

جوانا سانز

داني ألفيس

مارلين مونرو

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