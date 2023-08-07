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كرة القدم

لماذا تستمر المباريات الآن لفترة أطول بكثير مما كانت عليه؟

2023-08-07 | 05:09
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لماذا تستمر المباريات الآن لفترة أطول بكثير مما كانت عليه؟
لماذا تستمر المباريات الآن لفترة أطول بكثير مما كانت عليه؟

عادت كرة القدم بعد اجازة صيفية والمشجعون بالانتظار على أحر من الجمر

وأخيراً، عادت كرة القدم بعد اجازة صيفية، وكان جميع المشجعين بالانتظار على أحر من الجمر، ولكن .. قد تتساءل لماذا تستمر المباريات الآن لفترة أطول بكثير مما كانت عليه من قبل.
فقد أطلق "الدوري الإنجليزي الممتاز" والاتحاد الإنجليزي نهجاً صارماً لتقليل إضاعة الوقت وزيادة وقت اللعب بالكرة في الملعب هذا الموسم.
وكما رأينا في كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات المقامة حالياً في أستراليا، من المرجح أن تستمر المباريات لأكثر من 100 دقيقة.
وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً على موقعه على الإنترنت حول كيفية تخطيطه للتقليل من إضاعة الوقت في المباريات، ويشمل إضافة المزيد من الوقت للإصابات والأهداف، والهجوم على تكتيكات إضاعة الوقت.
وجاء في البيان "نظرًا لأنّ كرة القدم تتطلع بشكل جماعي إلى تعزيز مقدار الوقت الذي تلعب فيه الكرة في الموسم المقبل، الآن إضافة الوقت المحدد الضائع عند حدوث أحداث معينة في اللعبة .. في المواسم السابقة، كانت السياسة هي إضافة فترة زمنية رمزية لأحداث معينة في اللعبة، وتشمل الفعاليات:
الأهداف والاحتفالات اللاحقة.
التبديلات.
الإصابات ووقت العلاج (إذا لزم الأمر).
ركلات الجزاء (من لحظة المخالفة إلى صافرة تسديد ركلة الجزاء).
البطاقات الحمراء (من لحظة المخالفة إلى لحظة مغادرة اللاعب للملعب).
التأخير في إعادة تشغيل اللعب.
عدم احترام المسافة المطلوبة في الركلات الحرة.
 
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