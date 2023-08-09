فيديو - شاهدوا المُعدّ البدني الأقسى .. مُدرباً لفلامنغو

يتميز بقسوته وحبّه للتدريب في الطبيعة وفي أجواء مناخية غير عادية

اعلن نادي فلامنغو البرازيلي عن التعاقد مع المعد البدني الشهير نيكولاس مايدانا، الذي كان المعد البدني السابق في نادي سانتوس لاغونا المكسيكي، وهو يتميز بقسوته وحبّه للتدريب في الطبيعة وفي أجواء مناخية غير عادية.

ويحتل فلامنغو المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع بالميراس الثاني وبراغنتينو الثالث وفلومينينسي الخامس، وبفرق 13 نقطة عن بوتافوغو الذي يحلق في الصدارة وحيداً (44 نقطة) بعد انقضاء 18 جولة من عمر المسابقة.