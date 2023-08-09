فيديو - جديد مقتل مشجع في أثنيا وتأجيل مباراة

بعد تعرض أحد المشجعين للطعن ما أدّى لوفاته

تم تأجيل مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين أيك أثينا ودينامو زغرب بعد تعرض أحد المشجعين للطعن ما أدّى لوفاته.

وكان من المقرر أن يتواجه الفريقان في ذهاب الدور التأهيلي الثالث مساء الثلاثاء، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن المباراة لن تقام كما هو مخطط لها بسبب اندلاع أعمال العنف التي أدت إلى طعن أحد مشجعي آيك أثينا حتى الموت.

وتعرض المشجع للطعن عدة مرات خارج ملعب كرة القدم في وقت متأخر من يوم الاثنين، ثم توفي في المستشفى نتيجة لإصاباته، وذلك بعد اشتباكات بين مجموعتين من المشجعين في ليلة من الفوضى في العاصمة اليونانية، حيث تم اعتقال 96 شخصا وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.