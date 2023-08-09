فيديو - كلوي كيلي أقوى من كل هدّافي الدوري الانجليزي الممتاز

تسجيل ركلة كلوي على أنها أقوى من أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكدت التحليلات أن ركلة الجزاء التي سجّلت منها كلوي كيلي لإنجلترا في مباراة كأس العالم للسيدات ضد نيجيريا كانت أقوى من أي تسديدة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

فبعد التعادل واللجوء للركلات الترجيحية، تقدمت كيلي لتسجيل الركلة الفائزة لفريق المدربة سارينا ويجمان، حيث تقدمن إلى ربع النهائي من البطولة، وقدمت مهاجمة مانشستر سيتي البالغة من العمر 25 عاماً "تخطيًا" غير عادي قبل أن تضع الكرة في شباك حارسة مرمى نيجيريا تشياماكا نادوزي.

وبعد يوم من المباراة، ظهر أن ركلة جزاء كيلي الفائزة بالمباراة كانت أسرع تسديدة تم تسجيلها في كأس العالم للسيدات بسرعة 110.79 كيلومتراً في الساعة، وتم قياس اللقطة بواسطة تقنية الكرة المتصلة، والتي تظهر داخل كرة المباراة الرسمية من أديداس "Oceaunz".

وبالإضافة إلى هذا الرقم المثير للإعجاب، تم تسجيل ركلة كلوي على أنها أقوى من أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز جرى تسجيله خلال الموسم الماضي، وكان مهاجم وست هام سعيد بن رحمة قد سجل أسرع هدف في موسم 2022/23 بسرعة 107.2 كلم / ساعة.