انتر ميامي يطرد لاعباً انتقد عدم جهوزيته لضمّ ميسي

أطلق إنتر ميامي الاميركي سراح حارس مرمى تساءل عما إذا كان النادي مستعداً للتعاقد مع المهاجم الأسطوري ليونيل ميسي.مارسمان، الذي وقع مع إنتر ميامي في العام 2021، لعب لفترة عامين في الولايات المتحدة، ثم أنهى النادي عقده دون أن يقدم سبباً لمغادرة الحارس.ففي الأسبوع الماضي، أصدر النادي بياناً أفاد بأن عقد الهولندي البالغ من العمر 32 عاماً قد تم إنهاؤه، ما يجعله لاعباً حراً، ويعتقد بعض المشككين أن السبب وراء رحيله قد يكون له علاقة بالطريقة التي تحدث بها عن النادي قبل وصول ميسي.ففي حديثه إلى ESPN في حزيران - يونيو الفائت، شكك مارسمان في توقيع ميسي، ليس لأنه لم يرغب في وجود لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في غرفة ملابس إنتر ميامي، بل لأنه لم يكن متأكدا مما إذا كان النادي نفسه مستعداً هيكلياً للترحيب بأعظم لاعب في كل العصور.وقال مارسمان وقتها "أنا شخصيًا أعتقد أن هذا النادي ليس جاهزاً لوصول ميسي، لدينا ملعب مؤقت، يمكن للناس المشي على أرض الملعب، لا توجد بوابات، ونحن نذهب أيضاً إلى الملعب من دون أمن، أعتقد أنهم ليسوا مستعدين لميسي لكنني آمل أن يأتي".