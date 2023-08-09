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كرة القدم

فيديو - الشاب لامين يامال يقود مستقبل برشلونة

2023-08-09 | 07:06
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فيديو - الشاب لامين يامال يقود مستقبل برشلونة
فيديو - الشاب لامين يامال يقود مستقبل برشلونة

ضرب برشلونة عدّة عصافير بحجر واحد

ضرب برشلونة عدّة عصافير بحجر واحد، حيث هزم ضيفه الانجليزي توتنهام هوتسبير (4-2)، وتُوج بلقب كأس جوان جامبر الودية، وافتتح مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ولمّع بشكل مذهل صورة نجوم أكاديمية النادي المعروفة باسم "لا ماسيا".
وفيما يعاني النادي صعوبات جمّة لاستقدام لاعبين جدد بسبب الاوضاع المادية، منح نجوم لاماسيا الأمل للجمهور، ونجحوا في قلب الطاولة على توتنهام المتقدم (2-1) وأثمرت التغييرات التي قام بها المدرب تشافي هيرنانديز.
وتصدر النجم الاسباني - المغربي الاصل الواعد لامين يامال المشهد، حيث نجح إبن الـ16 عاماً، مع مشاركته في الدقيقة 80، في تقديم تمريرتين حاسمتين في الهدفين الثاني والرابع، وساهم بمراوغة مذهلة في الهجمة التي جاء منها الهدف الثالث.
وظهر يامين لامال في نهاية الموسم الماضي، حين أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في مباراة بالدوري الإسباني، وهو في سنّ 15 عاماً و290 يوماً، وخامس أصغر لاعب في تاريخ المسابقة بأكملها.
وتألق في المباراة أيضاً كل من أنسو فاتي (20 عاماً) والنجم المغربي عبد الصمد الزلزولي (21 عاماً) وآخرين.
 
 
 
 
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برشلونة

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