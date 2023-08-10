الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - جمهور يوفنتوس أشعلها .. لا نريد لوكاكو

2023-08-10 | 01:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - جمهور يوفنتوس أشعلها .. لا نريد لوكاكو
فيديو - جمهور يوفنتوس أشعلها .. لا نريد لوكاكو

يواصل مشجعو يوفنتوس احتجاجاتهم على التعاقد مع النجم البلجيكي

يواصل مشجعو نادي يوفنتوس الايطالي احتجاجاتهم على التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث اقتحموا ملعب الأليانز للاعتراض بشكل واضح وصريح على الصفقة.
وارتبط اسم "البيانكونيري" بشدة بالمهاجم، لكن المشجعين لا يريدون أن تتم الصفقة، بسبب تاريخه مع انتر ميلان، خاصة أنّ مشادة لوكاكو السابقة مع البعض منهم خلال مباراة الكأس ضد إنتر في الموسم الماضي تبدو حية في الذاكرة.
لكن، على الرغم من هذا التاريخ، ومن هتافات بعض المشجعين "نحن لا نريد لوكاكو"، ينظر يوفنتوس إلى لوكاكو على أنه مناسب تماماً للإعداد التكتيكي لماكس أليجري (3-5-2)، وهو مصمم على إنهاء الانتقال الى "السيدة العجوز".
 

مقالات ذات صلة
فيديو - جمهور يوفنتوس أشعلها .. لا نريد لوكاكو

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

روميلو لوكاكو

الأليانز

البيانكونيري

انتر ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صفقة مكسيكية كبيرة تحلّ مشاكل برشلونة
فيديو - ليلة مريرة لفيتور روكي في كأس ليبرتادوريس

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - آنخيل دي ماريا يقود بنفيكا "للسوبر البرتغالي"
01:58

فيديو - آنخيل دي ماريا يقود بنفيكا "للسوبر البرتغالي"

توج بنفيكا بلقب كأس السوبر البرتغالي، للمرة التاسعة في تاريخه

01:58

فيديو - آنخيل دي ماريا يقود بنفيكا "للسوبر البرتغالي"

توج بنفيكا بلقب كأس السوبر البرتغالي، للمرة التاسعة في تاريخه

هل تجاهلت الشرطة اليونانية التحذيرات من "الهوليغنز" الكروات؟
01:51

هل تجاهلت الشرطة اليونانية التحذيرات من "الهوليغنز" الكروات؟

اتُهمت الشرطة اليونانية بتجاهل تحذيرات بشأن توجّه hooligans كروات إلى أثينا

01:51

هل تجاهلت الشرطة اليونانية التحذيرات من "الهوليغنز" الكروات؟

اتُهمت الشرطة اليونانية بتجاهل تحذيرات بشأن توجّه hooligans كروات إلى أثينا

فيديو - مغربيان يبكيان للقاء بونو والنصيري
01:50

فيديو - مغربيان يبكيان للقاء بونو والنصيري

نشر نادي إشبيلية مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية

01:50

فيديو - مغربيان يبكيان للقاء بونو والنصيري

نشر نادي إشبيلية مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023