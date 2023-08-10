فيديو - جمهور يوفنتوس أشعلها .. لا نريد لوكاكو

يواصل مشجعو يوفنتوس احتجاجاتهم على التعاقد مع النجم البلجيكي

يواصل مشجعو نادي يوفنتوس الايطالي احتجاجاتهم على التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث اقتحموا ملعب الأليانز للاعتراض بشكل واضح وصريح على الصفقة.

وارتبط اسم "البيانكونيري" بشدة بالمهاجم، لكن المشجعين لا يريدون أن تتم الصفقة، بسبب تاريخه مع انتر ميلان، خاصة أنّ مشادة لوكاكو السابقة مع البعض منهم خلال مباراة الكأس ضد إنتر في الموسم الماضي تبدو حية في الذاكرة.

لكن، على الرغم من هذا التاريخ، ومن هتافات بعض المشجعين "نحن لا نريد لوكاكو"، ينظر يوفنتوس إلى لوكاكو على أنه مناسب تماماً للإعداد التكتيكي لماكس أليجري (3-5-2)، وهو مصمم على إنهاء الانتقال الى "السيدة العجوز".