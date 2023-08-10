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كرة القدم

صفقة مكسيكية كبيرة تحلّ مشاكل برشلونة

2023-08-10 | 01:34
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صفقة مكسيكية كبيرة تحلّ مشاكل برشلونة
صفقة مكسيكية كبيرة تحلّ مشاكل برشلونة

وافق نادي برشلونة على صفقة مع شركة الاستثمار المكسيكية

وافق نادي برشلونة على صفقة بقيمة 155.3 مليون جنيه إسترليني مع شركة الاستثمار المكسيكية، ماونتن نازكا، للحصول على حصة 49٪ من استوديوهات برشلونة، ما سوف يسمح للنادي بالمنافسة في سوق الانتقالات.
ففي شهر آب - أغسطس الماضي، باع النادي حصتين بنسبة 24.5٪ من شركته الإعلامية إلى Socios.com وOrpheus Media، ولكن يزعم أن الشركتين تخلفتا عن الموعد في حزيران - يونيو لاستثمار 26 مليون جنيه إسترليني وطلبتا تأجيلاً لتاريخ الدفع الثاني، بعد ضخ 8.6 مليون جنيه إسترليني مبدئيًا في الشركة.
ويأتي هذا وسط ضائقة مالية شديدة في النادي، حيث يجد برشلونة نفسه حالياً واقعاً في ديون بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني بعد سنوات من الإنفاق الثقيل، ما يعني أن الشركة المكسيكية أعطت الكاتالونيين أملًا مع دفعة مالية كبيرة.
ووفقاً لـMas Que Pelotas، فقد تم توقيع الأوراق، وهي في انتظار موافقة رابطة الدوري الإسباني، التي تشرف على جميع الروافع الاقتصادية.
وسيسمح الاستثمار لبرشلونة بشراء وتسجيل لاعبين جدد للموسم، الذي يبدأ نهاية هذا الأسبوع، علماً أن برشلونة لم يتمكن إلا من جلب انتقالات مجانية أو لاعبين بأسعار مخفضة، بينما تم تخفيض أجور لاعبب الفريق الأول وتم بيع العديد من اللاعبين للمساعدة في موازنة الدفاتر.
كما تم فرض غرامة قدرها 431،423 جنيهاً إسترلينياً على برشلونة مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الإبلاغ الخاطئ عن "الأرباح الناتجة عن التخلص من الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تمثل دخلًا ذا صلة بموجب اللوائح".
 
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