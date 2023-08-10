فيديو - نيمار جونيور جديد "دوري الملوك" !!

تتواصل المفاجآت في "كأس الملوك" التي تديرها احدى شركات جيرارد بيكيه

تتواصل المفاجآت في بطولة "كأس الملوك" التي تديرها احدى شركات النجم الاسباني السابق جيرارد بيكيه، وجديدها هذه المرة .. نيمار جونيور.

فمع انتشار الاخبار عن رغبة النجم البرازيلي في ترك ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، انتشر الصدى على ما يبدو في بطولة "كأس الملوك" مع اعلان لافت.

فقبل بضعة أيام، وتحديدا يوم الخميس الثالث من آب - أغسطس، أجريت اختبارات لنحو 160 لاعباً، وكان أحدهم هشام بوميدول، شبيه لاعب كرة القدم البرازيلي.

وقال هشام "قبل خمس سنوات بدأت العمل معه كثنائي في الإعلانات التجارية في باريس"، وكانت وظيفتي الرئيسية "دبلجة" شخصية نيمار و"حتى لا يضطر إلى القيام بالكثير من العمل".