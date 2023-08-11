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كرة القدم

هذه هي خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا

2023-08-11 | 02:40
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هذه هي خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا
هذه هي خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا

ريال مدريد تلقى ضربة قاسية للغاية قبل بداية الموسم الكروي

بعدما أعلن نادي ريال مدريد عن تلقيه ضربة قاسية للغاية قبل بداية الموسم الكروي، تمثلت بإصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، ما سيبعده لستة أشهر عن الملاعب على الأقل.
ذكرت صحيفة ماركا، المقربة من النادي، أن خيارات ريال مدريد محدودة لتعويض كورتوا، بعد انتقال أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد وروبرت سانشيز إلى تشيلسي ودافيد رايا إلى آرسنال ويان سومر إلى إنتر ميلان.
وتابعت الصحيفة، أن دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، هو الخيار الأول في عقد حرّ، يليه حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، الذي يتفاوض مع بايرن ميونيخ حالياً، وحارس مرمى اشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وحارس مرمى فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي.
أما الخيار الأكثر تعقيداً، وفق الصحيفة، فهو دومينيك ليفاكوفيتش، الحارس الدولي الكرواتي الذي يلعب في دينامو زغرب، وهو الذي تألق في كأس العالم 2022 في قطر.
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هذه هي خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا

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