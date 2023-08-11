برشلونة وأزمة تسجيل اللاعبين .. هذا هو الواقع المرّ

يمتلك برشلونة حالياً 13 لاعباً فقط مسجلين في الدوري الإسباني

يمتلك برشلونة حالياً 13 لاعباً فقط مسجلين في الدوري الإسباني، ويكافح النادي للعثور على مساحة في حد رواتب لاعبيه، ليتمكّن من تسجيل التعاقدات الجديدة واللاعبين الذين وقعوا عقوداً مجددة.

وأخبر قادة "البلاوجرانا" بشكل غير رسمي الصحفيين المقربين من كامب نو أنهم "هادئون" بشأن الموقف، ويعتقدون أنه مع ثلاث خطوات، سيكون لدى تشافي هيرنانديز كل لاعبي فريقه متاحين بحلول الوقت الذي يذهبون فيه إلى أرض الملعب لمواجهة خيتافي ليلة الأحد.

كانت أولى تلك الخطوات بيع فرانك كيسي إلى النادي الأهلي السعودي، إذ حققت هذه الصفقة للنادي 12.5 مليون يورو، ووفرت لهم قدراً من المال بعد التخلص من راتبه.

وكانت الخطوة الثانية، المضي قدماً في انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، إذ وافق الجناح الفرنسي على صفقة مع النادي الفرنسي، الذي قام بتفعيل شرط التخلي عنه البالغ 50 مليون يورو، لكن برشلونة لا يزال يساوم مع وكيله موسى سيسوكو على المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه كل طرف.

الخطوة الثالثة، وربما الأصعب في هذه المرحلة، هي إغلاق صفقة لإعادة بيع 16٪ من استوديوهات برشلونة بقيمة 60 مليون يورو لشركة استثمار ألمانية.

فوفقاً لموندو ديبورتيفو، وافقت كل من Socios و Orpheus Media على التنازل عن جزء من ملكيتها في شركتها الفرعية، ومع جميع التحركات الثلاثة، يمكن للبلاوجرانا تسجيل جميع اللاعبين.

الجانب الآخر هو أنه إذا انهارت أي من هذه الصفقات، وخاصة بيع استوديوهات برشلونة، فسيتطلب ذلك خروج المزيد من اللاعبين من فريق برشلونة.

وبهذا الصدد، تشير الصحيفة اليومية الكاتالونية إلى كليمنت لينجليت (16 مليون يورو) وسيرجينو ديست (5 ملايين يورو) وأنسو فاتي، كلاعبين محتملين للرحيل، حيث يمكن لبرشلونة توفير 50٪ من رواتبهم، بالإضافة إلى 20٪ من أي رسوم انتقال.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تحدث هذه الصفقات قبل يوم الأحد، وأقل من ذلك قبل الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه، وأصبح موضوعا شائعاً في صيف برشلونة أنه يكافحون من أجل تسجيل اللاعبين.

