ميلان وانتر لن يتمكنا من هدم سان سيرو .. هذه هي البدائل

لا يمكن هدم ملعب سان سيرو الشهير بسبب أهميته "الثقافية"

لا يمكن هدم ملعب سان سيرو الشهير بسبب أهميته "الثقافية"، كما قررت لجنة إيطالية.

ويستكشف كل من المستأجرين، اي سي ميلان وإنتر ميلان خياراتهما حيث يتطلعان إلى تحديث ملعبهما، الذي يتقاسمانه منذ العام 1947.

وكان قد تم وضع خطط لهدم جزء كبير من الملعب الحالي لإفساح المجال لبناء جديد في الموقع، لكن قراراً اتخذته اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي في لومباردي أوقف خطط ثنائي دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث تقرر أن الطبقة الثانية من سان سيرو تمتلك "مصلحة ثقافية" وبالتالي لا يمكن هدمها.

وسيبلغ سان سيرو 70 عاماً في العام 2025، ويمكن أن يغادر كل من ميلان وإنتر ميلان قبل انتهاء عقد الإيجار في العام 2030 حيث يستكشف الناديان خيارات بديلة.

ويفكر الأول في موقع في سان دوناتو، بينما حصل الأخير على حقوق حصرية لفحص الأراضي في روزاتو، علماً أن سان سيرو مملوك لمجلس مدينة ميلانو، ومن المتوقع أن يستضيف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

