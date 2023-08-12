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كرة القدم

اتهام بن يدر رسمياً بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

2023-08-12 | 02:57
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اتهام بن يدر رسمياً بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي
اتهام بن يدر رسمياً بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

بات اتهام قائد موناكو ولاعب إشبيلية السابق رسمياً

بات اتهام الدولي الفرنسي وسام بن يدر، قائد موناكو ولاعب إشبيلية السابق، رسمياً بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل محكمة في مدينة نيس.
وذهب بن يدر (32 عاما) إلى المحكمة، ففرضت عليه كفالة قدرها 900 ألف يورو، وفقا لصحيفة نيس ماتين المحلية، نقلا عن مصادر من مكتب المدعي العام في المدينة.
بن يدر، الذي لعب لإشبيلية بين عامي 2016 و2019، وشقيقه الأصغر، البالغ من العمر 25 عاماً، والمتهم بالتهم نفسها، تجاه امرأتين تبلغان من العمر 19 و20 عاما بإجبارهما على أداء أفعال جنسية معينة ليلة العاشر من تموز - يوليو في بوسولي، وهي بلدة فرنسية صغيرة تقع بجوار موناكو.
ومع تسجيله 19 هدفا في الموسم الماضي، كان المهاجم الفرنسي أحد أفضل الهدافين في الدوري المحلي، وهو الذي لعب لمنتخب بلاده في 19 مناسبة.
وعندما تم الكشف عن الاتهامات في منتصف الشهر الفائت، أصدر موناكو بيانا ذكر فيه أنه على علم بالمعلومات المتعلقة باللاعب، وأنه نظرا لأنها حالة بموجب "إجراءات قضائية، لا يمكن للنادي التعليق".

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رياضة

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وسام بن يدر

موناكو

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