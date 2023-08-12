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كرة القدم

صورة - لاعبات اليابان في تصرّف مثاليّ بعد الهزيمة

2023-08-12 | 03:00
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صورة - لاعبات اليابان في تصرّف مثاليّ بعد الهزيمة
صورة - لاعبات اليابان في تصرّف مثاليّ بعد الهزيمة

خسر منتخب اليابان في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للسيدات

خسر منتخب اليابان (1-2) أمام نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ايدن بارك في نيوزيلندا  في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للسيدات.
ولم تكن الخسارة وحدها هي الحدث للمنتخب الآسيوي الذي حقق الانجاز بوصوله الى هذا الدور، بل التعامل البالغ الاحترام من قبل لاعباته مع الهزيمة، حيث وقفن معاً بعد المباراة لأخذ صورة تذكارية كما درجن بعد كل مواجهة، ثم وقفن منحنيات الى الامام تحية لجماهيرهن في تصرف مثالي راق.

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رياضة

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منتخب اليابان

ايدن بارك

نيوزيلندا

كأس العالم للسيدات

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