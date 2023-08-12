فيديو - طرد إندريك دون أن يلعب !!

تلقى البرازيلي إندريك أول بطاقة حمراء له مع فريقه بالميراس

تلقى البرازيلي إندريك أول بطاقة حمراء له مع فريقه بالميراس، في المحطة الثانية من جولة الدور ثُمن النهائي من كأس ليبرتادوريس ضد أتلتيكو مينيرو (0-0)، بعد أن شاهد المهاجم البالغ من العمر 17 عاما المباراة بأكملها من مقاعد البدلاء.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع، مع ضغط المنافس لكسر التعادل، ركل إندريك، الذي تعاقد معه ريال مدريد، الكرة في الملعب، ومنع رمية تماس لأتلتيكو مينيرو، وبالتالي إبطاء وتيرة المباراة.

تم إبلاغ الحكم فرناندو راباليني، بما حصل فخاطب اللاعب على الفور، وأظهر له بطاقة حمراء، غادر إندريك اثرها إلى غرفة خلع الملابس، ولن يكون قادرا على المشاركة في المحطة الأولى من الدور ربع النهائي ضد ديبورتيفو بيريرا، من كولومبيا.



