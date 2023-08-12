فيديو - إينييستا يخوض مباراته الاولى الليلة مع فريقه الجديد

حظي إنييستا باستقبال حافل من زملائه الجدد خلال التدريب الأول

يدخل الإسباني إندريس إنييستا، اللاعب الجديد لفريق الإمارات، في تشكيلة المدرب محمد الجالبوت في مباراة "الصقور" الودية أمام مضيفه النصر، مساء الليلة (السبت)، على ستاد آل مكتوم في دبي، في تجربة أخيرة تجرى بعيداً عن الإعلام والجمهور، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الاماراتي الجديد.

وشارك إنييستا، الوافد الجديد على الدوري الاماراتي في الحصة التدريبية الأولى بقميص "الصقور"، بعد توقيعه عقداً لموسم قابل للتجديد، في صفقة انتقال حر، قادماً من فيسيل كوبي الياباني، تلت تجربته الأكثر نجاحاً مع ناديه الأسبق برشلونة الإسباني.

وحظي إنييستا باستقبال حافل من زملائه الجدد خلال التدريب الأول بملعب النادي في رأس الخيمة، والذي شهد حضوراً كبيراً من لاعبي الفئات العمرية في "الإمارات" وعدد كبير من الجماهير ووسائل الإعلام.



