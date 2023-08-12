فيديو - جوارديولا يدفع الكاميرا والمصوّر ويصرخ في هالاند

Pep Guardiola and Erling Haaland have an interesting interaction at half-time! 👀#beINPL #BURMCI pic.twitter.com/lWbMHTVgUh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 11, 2023

دفع بيب جوارديولا بغضب كاميرا التلفزيون بينما كان يصرخ على إيرلينج هالاند بين شوطي المباراة الافتتاحية للدوري الانجليزي الممتاز التي انتهت الى فوز فريقه مانشستر سيتي على بيرنلي.وعلى الرغم من حقيقة أنه سجل هدفين، فقد دخل المدرب الإسباني إلى أرضية ملعب تيرف مور بعد إطلاق الصافرة، لتوبيخ مهاجمه النرويجي بسبب قلة الحركة في الدقائق العشرة الأخيرة من الشوط الاول.وبعدما أدرك أن كاميرات سكاي سبورتس كانت بجانبه مباشرة، توقف جوارديولا، ودفع الكاميرا بيده، وطلب من المصور الابتعاد.وكان المشجعون في حيرة تامة من الحادث، حيث وصف البعض جوارديولا بأنه "مجنون" وأغدق عليه آخرون بالثناء لامتلاكه "عقلية احترافية".وانتهت المباراة بين السيتي وبيرنلي الى فوز الضيوف بثلاثية نظيفة، بفضل هدفي هالاند وهدف الاسباني رودري.