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كرة القدم

فيديو - الاسطورة جاي جاي يعرقل جيمي كاراغر على الهواء

2023-08-12 | 03:57
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فيديو - الاسطورة جاي جاي يعرقل جيمي كاراغر على الهواء
فيديو - الاسطورة جاي جاي يعرقل جيمي كاراغر على الهواء

قام بركل جيمي كاراغر قبل مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي

لم ينس نجم اتحاد كرة القدم الأميركي المتقاعد جاي جاي وات كيفية التصدي والاصطدام حتى الآن، حيث قام بركل جيمي كاراغر بطريقة ودية قبل مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي يوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستثمر وات وزوجته كيليا، مهاجمة كرة القدم الأميركية السابقة للسيدات، في بيرنلي في أيار - مايو الماضي بعد عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان الزوجان حاضرين في تيرف مور، حيث هاجم أسطورة كرة القدم الأميركية وات بشكل هزلي كاراغر، وهو يسدد كرة إلى زميله في سكاي سبورتس غاري نيفيل.
 

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