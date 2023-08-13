صفقة جديدة مدوّية .. نيمار الى الهلال !!

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو سبورت أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي قد اتفقا في الساعات القليلة الماضية على بنود صفقة انتقال البرازيلي نيمار جونيور الى "الزعيم" العربي، بعد أن مضت المفاوضات بسرعة كبيرة.وأضافت الشبكة الفرنسية أن النجم البرازيلي، البالغ 31 عاماً، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى قراره الأخير والاتفاق على راتبه، على الرغم من اهتمام ناديه السابق برشلونة، وأندية أخرى إنجليزية وأميركية.ووفقاً لمصادر ESPN البرازيلية، فإن والد نيمار متواجد بالفعل في المملكة العربية السعودية، للتفاوض مع نادي الهلال، وأن الرقم المطروح على الطاولة هو 80 مليون يورو.