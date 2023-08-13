الحُكم على نائب وإعلامي في قضية تذاكر منتخب المغرب في المونديال

أصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حُكمها بالسجن 18 شهراً على محمد الحيداوي، النائب في البرلمان المغربي ورئيس نادي أولمبيك آسفي الناشط في دوري الدرجة الأولى، وفق ما أعلن محاميه محمد بن مالك لوكالة فرانس برس.وأدانت المحكمة النائب عن التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الموقوف منذ 26 تموز – يوليو، فيما قال محاميه "ما زلت أؤكد براءة موكلي الذي لم يرتكب أي جريمة ولا أفهم سبب محاكمته"، معلناً أنه سيستأنف الحكم.وحُكِم في القضية نفسها على الاعلامي الرياضي عادل العماري بالسجن عشرة أشهر، بعدما اتهم مع الحيداوي بـ"محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات (مونديال قطر) بسعرٍ أعلى، وبيع تذاكر المباريات من دون ترخيص، والمشاركة في النصب".وحُرِم العديد من المشجعين من تذاكرهم المجانية التي وعدهم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد توجههم إلى الدوحة، ليتبين أنها بيعت في السوق السوداء بأربعة أو خمسة أضعاف قيمتها.