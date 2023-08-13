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كرة القدم

فيديو - مُشجع توتنهام يدّمر قميص كين بالكاتشاب والشوكولا .. لقد مات !!

2023-08-13 | 03:47
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فيديو - مُشجع توتنهام يدّمر قميص كين بالكاتشاب والشوكولا .. لقد مات !!
فيديو - مُشجع توتنهام يدّمر قميص كين بالكاتشاب والشوكولا .. لقد مات !!

مشجع توتنهام لم يتقبل خبر انتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ

تم تدمير قميص هاري كين من قبل أحد مشجعي توتنهام الذي لم يتقبل خبر انتقال اللاعب إلى بايرن ميونيخ بشكل جيد.
فبعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين، تم الإعلان رسمياً عن انتقال كين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني إلى بطل الدوري الألماني، حيث وقع اللاعب عقداً لأربع سنوات مع بايرن ميونيخ، ويلعب مرتدياً القميص رقم 9 الشهير الذي كان يحمله روبرت ليفاندوفسكي سابقاً.
وترك اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً توتنهام كهداف تاريخي للنادي برصيد 280 هدفاً في 435 مباراة، وهو أرسل رسالة فيديو عاطفية إلى المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي لتوديعهم.
ولكن في حين أن جزءاً كبيراً منهم تمنوا له التوفيق في سعيه للحصول على الألقاب في بافاريا، قام أحد المشجعين الغاضبين بتحميل مقطع فيديو مدته 21 ثانية معاكس تماماً.
فقد رش المشجع الكاتشب على قميص كين رقم 18 ثم سكب موس الشوكولاتة، ثم فرك كل شيء بقدمه وقال أن القميص تم شراؤه من قبل جده الراحل، وأضاف إن كين "مات بالنسبة له" في اللحظة التي وصل فيها إلى ألمانيا للتوقيع مع بايرن.
وجاء في التغريدة "اشترى لي جدي هذا القميص قبل وفاته مباشرة، كان أسير حرب في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وتوفي على بعد أميال قليلة من وايت هارت لين، وعلى الرغم من أن هاري كين لم يعد أسير حرب في توتنهام، فمن المفارقات أنه توفي بالنسبة لي في المرة الثانية التي وطأت فيها قدمه في ألمانيا".
 
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كرة القدم

هاري كين

توتنهام

بايرن ميونيخ

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