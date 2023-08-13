فيديو - شجارٌ عنيف .. ضرب بالحزام ولكم وشتم

Saint-Étienne fans appear to be fighting each other ahead of their match against Rodez - kick-off has been delayed. pic.twitter.com/41KZhclB2P — Get French Football News (@GFFN) August 12, 2023

بدأ المشجعون الفرنسيون شجاراً جماعياً قبل مباراة روديز وسانت إتيان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم السبت، حيث شوهد أحد مثيري الشغب من دون قميص ويجلد الآخرين بحزامه.وعادت منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي في نهاية الأسبوع الماضي، ويبدو أن مثيري الشغب بدأوا بتنفيس حماسهم المكبوت طوال الصيف.وتظهر مقاطع الفيديو والصور المنتشرة أحد المشجعين يستخدم حزامه مثل السوط ويوجه ضربة إلى منافس بلا قميص لا يدري من أين تلقى الضربة ولماذا.وتظهر اللقطات أيضاً أنصاراً في مدرجات مجاورة يشاهدون الفوضى ويضحكون عليها، بينما يراقب رجال الأمن، على ما يبدو غير راغبين في حل الشجار .. وانتهت المباراة بخسارة الضيوف سان اتيان بهدفين لهدف.