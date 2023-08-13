فيديو - شجارٌ عنيف .. ضرب بالحزام ولكم وشتم

بدأ المشجعون الفرنسيون شجاراً جماعياً قبل مباراة روديز وسانت إتيان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم السبت، حيث شوهد أحد مثيري الشغب من دون قميص ويجلد الآخرين بحزامه.
وعادت منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي في نهاية الأسبوع الماضي، ويبدو أن مثيري الشغب بدأوا بتنفيس حماسهم المكبوت طوال الصيف.
وتظهر مقاطع الفيديو والصور المنتشرة أحد المشجعين يستخدم حزامه مثل السوط ويوجه ضربة إلى منافس بلا قميص لا يدري من أين تلقى الضربة ولماذا.
وتظهر اللقطات أيضاً أنصاراً في مدرجات مجاورة يشاهدون الفوضى ويضحكون عليها، بينما يراقب رجال الأمن، على ما يبدو غير راغبين في حل الشجار .. وانتهت المباراة بخسارة الضيوف سان اتيان بهدفين لهدف.