دي بروين يُهدي زملاءه 26 هاتف جوال مصممة خصيصاً

أهدى كيفن دي بروين زملاءه في فريق مانشستر سيتي أجهزة iPhone بلاتينية مصنوعة خصيصاً للاحتفال بموسم الفوز التاريخي للنادي بالثلاثية.فقبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، قام النجم البلجيكي خلال تجمّع للفريق قبيل الدوري، بتوزيع 26 هاتفاً تم تصميمها خصيصاً من قبل iDesign Gold، تبلغ قيمة كل منها 5000 جنيه إسترليني، على اللاعبين والمدرب بيب غوارديولا والمالك شيخ منصور بن زايد.وكان موسم 2022-23 هو الأفضل في تاريخ السيتي الممتد 129 عاماً، حيث أصبح فريق جوارديولا ثاني فريق إنجليزي فقط يحقق إنجازاً نادرا بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.واستهل فريق بيب جوارديولا الدوري الانجليزي الممتاز بفوز مانشستر سيتي على بيرنلي بثلاثية نظيفة وقّع عليها ايرلينغ هالاند (2) ورودري.