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كرة القدم

جواو فيليكس توقف عن متابعة أتليتكو .. ومستقبله في الهواء

2023-08-13 | 04:16
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جواو فيليكس توقف عن متابعة أتليتكو .. ومستقبله في الهواء
جواو فيليكس توقف عن متابعة أتليتكو .. ومستقبله في الهواء

كان جواو فيليكس واضحا أنه لا يريد الاستمرار في أتليتكو مدريد

كان جواو فيليكس واضحا منذ فترة طويلة أنه لا يريد الاستمرار في أتليتكو مدريد، منذ السوق الشتوية الأخيرة التي غادرها على سبيل الإعارة إلى تشيلسي، حيث كانت نيته عدم ارتداء القميص الأحمر والأبيض مرة أخرى.
من لندن، أرسل عدة رسائل حب إلى نادي ستامفورد بريدج، ومنها "أود بشدة البقاء هنا .. ما زلت لا أعرف مستقبلي، لكن هذه الأشهر الأربعة أو الخمسة هي التي أحببتها".
ومع ذلك، بدأت مشاركاته شيئا فشيئا في الانخفاض، وتم فصل المدرب جراهام بوتر، وقال خلفه فرانك لامبارد إنه "على الرغم من أنه يتمتع بالموهبة، إلا أنه يفتقر إلى أخلاقيات العمل. أنا لا أقول إنه لا يملكها، لكن عليه أن يفهم ما أريد". 
وعلى الرغم من ذلك، كان لا يزال هناك بعض الخيارات للبقاء، فقد اعتمد ذلك على المدرب الجديد، لكن بوكيتينو كان واضحا أن البرتغالي ليس له مكان في مشروعه الجديد.
بعد هذه النكسة، بدأ البحث اليائس عن الوسائل التي لم تؤت ثمارها بعد، وأولها عدم الاضطرار إلى التدريب تحت قيادة سيميوني، ثم عدم الاضطرار إلى الذهاب في جولة مع الفريق، والآن عدم الاضطرار إلى البقاء في متروبوليتانو.
بحثٌ أزال فيه جواو فيليكس فريقه عن المتابعة على وسائل التواصل، وأعلن فيه عن حبه لنادي برشلونة، مع ان المشكلة هي أن مدرب "البلاوغرانا" تشافي هيرنانديز لا يقدر اللاعب البرتغالي كثيرا، ولا يريده، فمن يعلم ماذا يمكن ان يحصل بعد رحيل ديمبيلي.
وفي حين أن الأندية التي أبدت اهتماما بالبرتغالي مثل أستون فيلا والهلال وغلطة سراي ليست خيارات للاعب الذي يريد اللعب في دوري كبير ودوري أبطال أوروبا، فإن الخيار الأكثر أمانا هو بنفيكا. النادي الذي تم تشكيله فيه والذي يمكن أن يذهب إليه على سبيل الإعارة بحثا عن إعادة إطلاق مسيرته ...
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رياضة

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جواو فيليكس

أتليتكو مدريد

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