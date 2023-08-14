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كرة القدم

النار تحت الرماد بين جورجينا وعائلة رونالدو

2023-08-14 | 00:32
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النار تحت الرماد بين جورجينا وعائلة رونالدو
النار تحت الرماد بين جورجينا وعائلة رونالدو

لمناسبة معمودية فالنتينا، ابنة كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو

كانت احتمالية جمع عائلة أفيرو بأكملها لمناسبة معمودية فالنتينا، ابنة كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، بمثابة الفرصة المثالية لتحسين العلاقة بين والدة اللاعب وأبنائها من جهة وصديقة ابنها جورجينا رودريغيز من جهة ثانية.
ولكن، وفق بعض وسائل الإعلام البرتغالية، لن يكون اللاعب وجورجينا رودريغيز حاضرين في الحدث المقرر اقامته في 27 آب - أغسطس المقبل في ماديرا.
فقبل بضعة أسابيع، كان يُنظر إلى احتفال تعميد فالنتينا في ماديرا، على أنه فرصة لجمع أفراد الأسرة معاً، وروّجت كاتيا، شقيقة اللاعب التي تعيش في البرازيل، لهذا اللقاء، ولكن تبين أن لدى رونالدو التزامات مع ناديه النصر في ذلك التاريخ، ما ترك وجود جورجينا والأطفال في الحفل في مهب الريح.
وعلى الرغم من التكهنات، والأمل في حضور جورجينا والأطفال، أكد هوغو أفيرو، الأخ الأكبر لكريستيانو، أن شقيقه لن يتواجد حكماً، ولكنه لم يُشر الى الصديقة وعائلتها، بل وتجاهل الإشارة الى الأمر بشكل كليّ.
 
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كرة القدم

كاتيا أفيرو

كريستيانو رونالدو

جورجينا رودريغيز

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