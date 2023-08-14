صورة - نيمار تحت المجهر .. اتهامات بعلاقة جديدة

تحول نيمار الى محور حديث وسائل الاعلام

تحول نيمار خلال الأيام القليلة الماضية الى حديث وسائل الاعلام الرياضية، فيما يتعلّق تحديداً ببقائه في باريس سان جيرمان، او انتقاله المُنجز على ما يبدو الى الهلال السعودي، او عودته الى برشلونة الاسباني، فغاب الحديث عن غرامياته وقصصه الشهصية التي لا تنتهي.

نيمار، كان مجدداً في عين الإعصار، فاللاعب الذي أعلن وصديقته الحالية برونا بيانكاردي قبل أشهر عن ترقب انضمام عضو جديد إلى العائلة، ترك علامات استفهام عديدة بسبب أحد أحدث منشوراته على الشبكات الاجتماعية.

فمع علاقات معروفة سابقاً مع كارولينا دانتاس وبرونا ماركيزين وتاتيان سوتو وبرونا بيانكاردي، وشائعات مع شخصيات أخرى مثل باربرا برلسكوني وريهانا وأنيتا، كانت حياته العاطفية موضوع تكهنات مستمرة، وجديدها كلام عن علاقة تربطه مع المغنية ناتي ناتاشا.

وأصبح الحديث جدياً مع منشور لنيمار على حسابه على انستغرام تعمّد ان يشارك فيه مقطع فيديو مع متابعيه من غرفة معيشته، للمغنية الدومينيكانية.