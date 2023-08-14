فيديو - اشتباك بين مدرب كريستال بالاس ولاعب شيفيلد

اشتبك روي هودجسون مع لاعب شيفيلد يونايتد ماكس لوي

اشتبك روي هودجسون مع لاعب شيفيلد يونايتد ماكس لوي على خط التماس خلال فوز فريقه كريستال بالاس بهدف وحيد خارج ميدانه في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان مدرب "النسور" واقفاً في منطقته الفنية حيث سقطت الكرة بالقرب من قدميه، وإذ كان شيفيلد يونايتد متأخراً (0-1)، كان لوي حريصاً على القيام برمية تماس سريعة، فيما لم يكن هودجسون على عجلة من أمره.

ولذلك، عندما انحنى لوي لالتقاط الكرة، فعل المدرب كل ما في وسعه لإبطاء اللاعب، ما دفعه إلى الاستيلاء عليها بالقوة من أجل تنفيذ الرمية، الأمر الذي لم يعجب هودجسون، فدفع المدافع الى الخلف، لتقع مشاجرة بينهما بمشاركة جوردان أيو.

وقال هودجسون "لا أعتقد أنه كان يقصد الإمساك بي، كلانا ابتسم حول هذا الموضوع، كان رد فعلي الأول بالطبع عندما تلقيت الضربة هو الشكوى، لكنني أعتقد أنه كان مجرد حادث بسيط".