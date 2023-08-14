فيديو - مورينيو يُخرج لاعبه ويُكمل المباراة بعشر لاعبين

En plein match José Mourinho sort Houssem Aouar pour le faire souffler. Ayant déjà effectué ses 7 changements, la Roma a terminé à 10 de son plein gré 😭 : pic.twitter.com/u6G2MXv8WT — José Mourinho Show (@Jmshow10_) August 12, 2023

تصرف جديد مثير للجدل كالعادة للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الايطالي، خلال المباراة الودية لفريقه التي فاز بها على بارتيزاني الألباني بنتيجة (2-1).فقد أقدم مورينيو على إخراج متوسط ميدان فريقه، اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار، منذ الدقيقة (79)، تاركاً الفريق لينهي المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث أنه كان قد استنفد تغييراته المسموح بها.ووسط ذهول اللاعب والحكم الرابع، اللذين لم يفهما في البداية ما فعله "السبيشل وان"، قام المدرب بشرح دوافع قراره لهما، وهي حماية عوار الذي كان عُرضة لتدخلات عنيفة من لاعبي فريق بارتيزاني.