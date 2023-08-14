نيمار "هلالي" لمدة موسمين

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال أتمت اتفاقها مع باريس سان جيرمان فى صفقة نيمار، ووافق اللاعب بشكل رسمي على الانتقال إلى الدوري السعودي فى الصيف الجاري.

واتفق الطرفان على أن يكون العقد لمدة موسمين، فى ظل محاولات من مسئولي الهلال لمد العقد لعام ثالث.

ويتوجه نيمار إلى المملكة العربية السعودية فور إتمام إجراءات التوقيع على العقد لإجراء الكشف الطبي والإعلان رسميًا عن الصفقة.

وفي سياق متصل، نفت مصادر ما تردد حول رغبة الهلال في إعارة نيمار لصفوف برشلونة بعد الفوز بخدماته، حيث سيعول الفريق على النجم البرازيلي رفقة باقي النجوم في مشوار الزعيم بالموسم الكروي الجديد.