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كرة القدم

نيمار "هلالي" لمدة موسمين

2023-08-14 | 06:57
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نيمار &quot;هلالي&quot; لمدة موسمين
نيمار "هلالي" لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي اقترب من التعاقد مع النجم البرازيلى نيمار داسيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال تعاقد رسمياً مع البرازيلي نيمار لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال أتمت اتفاقها مع باريس سان جيرمان فى صفقة نيمار، ووافق اللاعب بشكل رسمي على الانتقال إلى الدوري السعودي فى الصيف الجاري.

واتفق الطرفان على أن يكون العقد لمدة موسمين، فى ظل محاولات من مسئولي الهلال لمد العقد لعام ثالث.

ويتوجه نيمار إلى المملكة العربية السعودية فور إتمام إجراءات التوقيع على العقد لإجراء الكشف الطبي والإعلان رسميًا عن الصفقة.

وفي سياق متصل، نفت مصادر ما تردد حول رغبة الهلال في إعارة نيمار لصفوف برشلونة بعد الفوز بخدماته، حيث سيعول الفريق على النجم البرازيلي رفقة باقي النجوم في مشوار الزعيم بالموسم الكروي الجديد.

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كرة القدم

نيمار

الهلال السعودي

برشلونة

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