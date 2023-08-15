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كرة القدم

فيديو ترحيبي غريب من نوعه بكايسيدو في تشيلسي

2023-08-15 | 00:54
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فيديو ترحيبي غريب من نوعه بكايسيدو في تشيلسي
فيديو ترحيبي غريب من نوعه بكايسيدو في تشيلسي

فيديو ترحيبي في نادي تشيلسي بلاعب الوسط الإكوادوري

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترحيبي في نادي تشيلسي الإنكليزي بلاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو.
وكان نادي تشيلسي أعلن بالأمس الاثنين تعاقده مع اللاعب صاحب الأعوام الـ21، قادماً من نادي برايتون، في عقد طويل الأمد لثمانية أعوام، مع خيار التمديد موسماً إضافياً، وفي صفقة كلفت خزائن "البلوز" نحو 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار).
وأصبح انتقال اللاعب الاكوادوري أغلى صفقة على صعيد الكرة البريطانية، وهو كان هدفاً أيضاً لنادي ليفربول، وكان قريباً من التوقيع معه.
 

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رياضة

كرة القدم

تشيلسي

مويسيس كايسيدو

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