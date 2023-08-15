فيديو لمُعلّم يُدرّب الجمهور البرازيلي على النطق الصحيح لأسماء الاندية السعودية

بدأت قناة Canal GOAT البرازيلية ببث المباريات من السعودية

مع انتقال نيمار الى نادي الهلال، ودخوله عنصراً جاذباً الى الدوري السعودي، وتزايد عدد اللاعبين البرازيليين، وخصوصاً كبار النجوم منهم في ملاعب المملكة، بدأت قناة Canal GOAT البرازيلية ببث المباريات من السعودية، وفتحت لها استوديو تحليلي.

وفي السياق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في "بلاد البنّ" فيديو لمن وُصف بـ"المُعلّم" البرازيلي "جهاد" وهو يقوم بتعليم أبناء بلده طريقة النطق الصحيحة لأسماء الاندية السعودية الكبرى، الاهلي والهلال والنصر والاتحاد، وكيفية تهجئة الحروف وخصوصاً حرف الـ"هـ".