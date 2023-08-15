فيديو - كيف يُلفظ اسم الحارس أحمد الرحيلي بالبرتغالية؟!!

فيديو لمعاناة المعلقين البرازيليين في لفظ اسم حارس مرمى الرائد

كانت المباراة التي انتهت الى فوز الاتحاد خارج أرضه على الرائد بثلاثية نظيفة من توقيع المغربي عبد الرزاق حمدلله (1) والبرازيلي إيغور كورنادو (2) ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي، إحدى المباريات التي نقلتها مباشرة قناة Canal GOAT البرازيلية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر معاناة معلقي القناة المذكورة في لفظ اسم حارس مرمى الرائد "أحمد الرحيلي" ودخولهم في نوع نقاش حول كيفية لفظه، خصوصاً مع صعوبة حرف "هـ" باللغة البرتغالية.