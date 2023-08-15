نيمار جونيور جمع 410 مليون يورو من أربع انتقالات

بإنتقاله الى نادي الهلال السعودي من باريس سان جيرمان

بإنتقاله الى نادي الهلال السعودي من باريس سان جيرمان الفرنسي، تصدّر اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، قائمة أكثر لاعب حصداً للمال في مجمل انتقالاته خلال مسيرته الكروية.

وحصد نيمار بتنقلاته بين سانتوس البرازيلي وبرشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي ما مجموعه 410 مليون يورو، متفوقاً على البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل سبع انتقالات (333 مليوناً).

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثاً بأربع انتقالات (247 مليوناً) فالفرنسي عثمان ديمبيلي بثلاث انتقالات (220 مليوناً) فالاسباني ألفارو موراتا (189 مليوناً) بست انتقالات.

