صورة - بين عودة مبابي ومغادرة نيمار .. هل هي صدفة؟

أوضح مبابي بأنه لا مكان له هو ونيمار معاً في فريق واحد

في الصيف الماضي، أوضح النجم الفرنسي كيليان مبابي، بأنه لا مكان له هو والنجم البرازيلي نيمار معاً في فريق واحد.

بالأمس، وبعد صدام شرس بينه وبين ادارة نادي، باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية تجديد العقد من عدمه، عاد مبابي الى تمارين الفريق، وصفح عنه رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، بسحر ساحر.

وفي اليوم نفسه، ظهرت الى العلن الأخبار عن رحيل البرازيلي نيمار الى نادي الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو لموسمين كما قيل.

هل هي مجرد مصادفة؟، أم أن في قيام نيمار بإشارة "لايك" على منشور في انستغرام، يحلل بشأن مغادرته وعودة مبابي، جواب على ذلك؟.