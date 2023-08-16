مواجهة على لقب السوبر الاوروبيّ بين مانشستر سيتي وإشبيلية

يلتقي الليلة مانشستر سيتي مع إشبيلية على لقب كأس السوبر الأوروبي

يلتقي الليلة في مدينة بيرايوس اليونانية، مانشستر سيتي، حامل لقب الثلاثية الانجليزية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، مع إشبيلية الإسباني، على لقب كأس السوبر الأوروبي، التي تُوّج بها الأخير مرّة واحدة، فيما يأمل "السيتيزين" في نيلها للمرّة الاولى.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة التتويج بلقب رابع في العام 2023، حين خسر أمام أرسنال بركلات الترجيح في مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تمثل مباراة السوبر في إنجلترا.

واستهل مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، المُتوّج على حساب انتر ميلان الايطالي، رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بفوز كبير (3-0) على بيرنلي، فيما بدأ إشبيلية، بطل الدوري الاوروبي على حساب روما الايطالي، موسمه المحلي بالهزيمة (1-2) أمام ضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني.

والتقى الفريقان سابقاً أربع مرات في المسابقات الأوروبية، وانتهت جميعها الى فوز الفريق الانجليزي، ومن بينها المواجهة ذهاباً وإياباً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفي ظل فرق الإمكانيات الكبير، تميل الترشيحات لصالح الفريق الانجليزي، مع أن إشبيلية يتمتع بخبرة أكبر في مباريات السوبر الأوروبي، حيث يخوض المباراة السابعة في تاريخه.

ومع انه لعب ست نهائيات، لم يفز إشبيلية بلقب السوبر الأوروبي سوى مرة واحدة، كانت في محاولته الأولى في العام 2006 على حساب جاره برشلونة (3-0)، وخسر في المرات الخمسة التالية.

ويتقاسم ميلان الإيطالي وبرشلونة وريال مدريد الاسبانيين الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر الأوروبي، وهو خمس مرات، وقد توج 24 فريقاً باللقب من 12 بلداً مختلفاً، وتستحوذ الأندية الإسبانية على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز به (16 لقباً) مقابل تسعة ألقاب لكل من أندية إيطاليا وإنجلترا.



