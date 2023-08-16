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كرة القدم

مالك تويتر يتبنى غرامة على لاعب فما هي القصة؟

2023-08-16 | 04:04
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مالك تويتر يتبنى غرامة على لاعب فما هي القصة؟
مالك تويتر يتبنى غرامة على لاعب فما هي القصة؟

نشر مالك موقع إكس (تويتر سابقاً) تغريدة ...

نشر إيلون ماسك، مالك موقع إكس (تويتر سابقاً) تغريدة جاء فيها "إذا تمت معاملتك بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب نشر أو الإعجاب بشيء ما على هذه المنصة، فسنقوم بدفع الغرامة عنك"، فما هي القصة وراء ذلك؟.
في العام 2011، تم تغريم ريان بابل عشرة الاف جنيه إسترليني بسبب تغريدة عن صورة للحكم الإنجليزي هوارد ويب بقميص مانشستر يونايتد، بعد مباراة مثيرة للجدل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتب بابل حينها "ويصفونه بأنه أحد أفضل الحكام؟ هذه مزحة".
وبعد 12 عاماً، لم ينسَ اللاعب الهولندي الغرامة وردّ على تغريدة إيلون ماسك طالباً المساعدة في استرداد مبلغ المئة ألف جنيه إسترليني.
 
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رياضة

كرة القدم

إيلون ماسك

ريان بابل

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