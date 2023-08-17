فيديو - بطل العالم مرتين يتحول الى الراليات الصحراوية

أحرز كأس العالم مرتين وكوبا أميركا مرتين وكأس القارات مرة

فاجأ ماركوس إيفانجليستا دي مورايس، المعروف بإسم كافو، البالغ 53 عاماً، الجميع بدخوله عالم الراليات الصحراوية، من خلال المشاركة في رالي دوس سيرتيوس المحلي، على متن سيارة متسوبيشي بيك آب ضمن فئة تي 2.

وكافو هو لاعب كرة قدم شهير، ويعتبر أحد أعظم الأظهرة في كل العصور، وهو اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب البرازيل برصيد 142 مباراة، وقد فاز بالعديد من الألقاب مع ساو باولو وريال ساراغوسا وروما وميلان وبالميراس، وأحرز كأس العالم مرتين وكوبا أميركا مرتين وكأس القارات مرة.