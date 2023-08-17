اربع نهائيات كمدرّبة فهل آن أوان اللقب العالمي الاول ؟

بدأت كلاعبة وسط ولعبت في اكثر من نادي ومثلت هولندا

سارينا بترونيلا ويجمان، مواليد 26 تشرين الاول - أكتوبر 1969، هي مديرة كرة قدم هولندية ولاعبة سابقة، ومديرة للمنتخب الإنجليزي للسيدات منذ أيلول - سبتمبر 2021.

في مسيرتها الكروية، بدأت ويجمان كلاعبة وسط محورية، ولعبت في اكثر من نادي، ومثلت هولندا في الفترة من 1987 إلى 2001.

بعد تقاعدها في العام 2003 ، بدأت ويجمان مسيرتها التدريبية مع فرق السيدات في تير ليد وأدو دين هاج، وأصبحت في العام 2014 المدير المساعد للمنتخب الوطني.

في عام 2016 ، حصلت ويجمان على رخصة تدريب كاملة وأصبحت أول امرأة تعمل كمدربة لفريق كرة قدم هولندي محترف، فتم تعيينها كمدرب رئيسي للمنتخب الوطني، وقادته للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية 2017.

بعد ذلك بعامين، حل الفريق وصيفاً في كأس العالم للسيدات 2019، وأُعلنت ويجمان انتقالها لتدريب منتخب إنجلترا، فقادت "اللبؤات" للفوز بكأس الأمم الأوروبية 2022، وهو اللقب الاول لمنتخب انجليزي منذ أن فاز فريق الرجال بكأس العالم عام 1966.

يوم الأحد المقبل، سوف تكون ويجمان على رأس الجهاز الفني الذي يقود منتخب انجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات بمواجهة اسبانيا، في رابع نهاءي كبير لها، فهل تحرز لقبها العالمي الاول؟.

