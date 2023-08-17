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كرة القدم

علاء مبارك يردّ على مقارنة الهلال السعودي بالأهلي والزمالك

2023-08-17 | 00:21
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علاء مبارك يردّ على مقارنة الهلال السعودي بالأهلي والزمالك
علاء مبارك يردّ على مقارنة الهلال السعودي بالأهلي والزمالك

أدت صورة وتغريدة الى ردود فعل واسعة

مؤخراً، نشرت صفحة "أخبار الهلال" على منصة "إكس"، صورة مركبة جمعت في نصفها العلوي 4 لاعبين من الهلال السعودي، هم نيمار وروبن نيفيز وسافيتش وسعود، وفي نصفها السفلي صورة من تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، وأرفقتها بعبارة "القيمة السوقية لـ4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري".
وأدت الصورة والتغريدة من الحساب غير التابع لإدارة نادي الهلال السعودي، الى ردود فعل واسعة، كان أبرزها من علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.
وكتب مبارك الإبن عبر منصة "إكس" ايضاً "مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الديربي المصري والسعودي وأيهما أفضل .. النادي الأهلي والزمالك أندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وإفريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التي تضم أقوى أندية العالم".
وأضاف "لا شك أن الدربي المصري أهلي والزمالك صاحب الشعبية الاكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن".
وتابع "أما بالنسبة لكرة القدم في السعودية فقد شهدت تطورا وتقدما ملحوظين منذ سنوات دوري قوي حتى قبل انضمام النجوم العالمية دوري يضم فرق قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل أداء المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والأداء الرجولي والفوز التاريخي الذي أسعدنا جميعا على المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم ومعه أسطورة الكرة العالمية ميسي".
وختم "بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية إلى المدرجات تدريجيا يعطي الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز اللاعبين ويرفع من مستوى الأداء .. مساء الفل".
 
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